Glückwünsche für den Schweriner Kreisverband der Gartenfreunde: Landesverbandschef Robert Kröger gratuliert der Verbandsvorsitzenden Beate Rudolf und übergibt ihr eine Publikation und einen Wimpel. FOTO: Bert Schüttpelz Freizeit in Schwerin Kleingärten in Schwerin sehr gefragt Von Bert Schüttpelz | 02.05.2022, 16:35 Uhr

In Schwerin gibt es seit 115 Jahren organisiertes Kleingartenwesen. Aus Anlass dieses Jubiläums bekam der Kreisverband der Gartenfreunde, der 72 Kleingartenvereine in der Stadt und 23 im Umland vertritt, Glückwünsche von der Kommunalpolitik. Und das Interesse an der Bewirtschaftung von Parzellen wächst wieder.