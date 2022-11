Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down Energiekrise in Schwerin Kita-Kinder proben Strom-Blackout Von dpa | 02.11.2022, 04:02 Uhr

Was tun, wenn der Strom über Stunden oder gar Tage ausfällt? Die städtischen Kitas in Schwerin wollen vorbereitet sein und proben am Mittwoch in allen Einrichtungen den Ernstfall.