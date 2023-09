Bundesweit findet an diesem Wochenende am 9. und 10. September das Kinofest 2023 statt. Mehr als 300 Kinos feiern sich selbst und ihr Publikum. 2022 hatte das Kinofest Premiere und war für die Lichtspielhäuser der Neustart nach Corona. Mit Erfolg. Daran wollen die Kinos in diesem Jahr anknüpfen. Auch der Filmpalast Capitol Schwerin ist dabei. Das Besondere des Festes: Jede Karte für einen Film kostet 5 Euro, egal welcher Platz im Kino, zu jeder Uhrzeit.

2022 war das Kinofest das besucherstärkste Wochenende

Im vergangenen Jahr war es für das Schweriner Kino das besucherstärkste Wochenende. So erwarten die Betreiber dieses Jahr 2000 Gäste pro Tag. Neben Filmen wird ein Unterhaltungsprogramm geboten. Besonderer Fokus liegt auf den Nachmittagen für Kinder und Familien mit Hüpfburg, Lego-Tisch, Glücksrad und Cocktails. Außerdem wird es eine Popcorn-Flaterate geben.

„Trauzeugen“ und „Retribution“ werden vorab gezeigt

Highlights des Kinofestes sind die Vorpremieren der Filme „Trauzeugen“ und „Retribution“, die offiziell erst am Donnerstag darauf in den Kinos starten. Theaterleiter Tim Harneit sieht das zeitgleich stattfindende Altstadtfest nicht als Konkurrenz, sondern als passende Ergänzung. Das könne er aus der Erfahrung im vergangenen Jahr ziehen, als das Altstadtfest ebenfalls am selben Wochenende stattfand.

Lesen Sie auch Programm für 2023 Die Höhepunkte beim Altstadtfest in Schwerin – vom größeren Feuerwerk bis zum Riesenrad

Harneit berichtet, dass die Nachfrage an Kino zunimmt. Die Zahlen des International Union of Cinemas bestätigen das. Zwischen 2000 und 2019 nahmen die Kinobesuche in Europa um 34 Prozent zu. Corona war dann ein harter Einschnitt. Doch seit vergangenem Jahr geht es wieder bergauf. 2022 wurden 809 Millionen Kinobesuche europaweit verzeichnet, was eine Steigerung von 36,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr war.

„Wir wollen Erlebnisse schaffen“, erklärt er weiter. Es gehe den Zuschauern nicht nur um das reine Filmschauen. Dafür müsse aber auch immer das Filmangebot stimmen. Mit den Filmen „Barbie“ und „Oppenheimer“ habe es in diesem Jahr bereits zwei sehr starke Filme gegeben.

Theaterleiter Tim Harneit rät, sich für das Kinofest vorab Tickets zu kaufen. Diese sind unter capitol.filmpalast.de erhältlich.