An besonders belebten Plätzen türmten sich die Wahlplakate mitunter an den Laternenpfählen. Archivfoto: Alexander Kruggel up-down up-down Antrag der Linken Keine Wahlplakat-Flächen für Schwerin Von Konstantin Pavel | 28.06.2023, 19:03 Uhr

Soll bei der nächsten Wahl in Schwerin auf Plakate entlang der Straßen und Plätze verzichtet werden? Die Linken-Fraktion in Schwerin schlägt das vor und stellt eine Alternative zur Diskussion. Bei der Mehrzahl der Stadtvertreter kommt die nicht so gut an.