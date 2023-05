Seit 2016 haben Heghine und Gayane Vardanyan aus Armenien in Schwerin gelebt, doch ihr Asylantrag wurde abgelehnt. Nun sind sie ausgereist. Foto: Vardanyan up-down up-down Asylsuchende in Schwerin Keine Abschiebung: Armenische Schwestern reisen freiwillig aus Von Bert Schüttpelz | 02.05.2023, 17:05 Uhr

Der Streit um den illegalen Aufenthalt von Heghine und Gayane Vardanyan in Schwerin ist gelöst, sie sind in ihr Herkunftsland zurückgekehrt. Die Stadt stellt Verkürzung der Wiedereinreisefrist in Aussicht.