Honky Tonk Foto: Reinhard Klawitter/Archiv up-down up-down Absage in Schwerin und Wismar Kein „Honky Tonk“ im November Von Frank Liebetanz | 27.10.2022, 12:10 Uhr

Das Kneipen-Festival Honky Tonk am 11. November in Schwerin und am 19. November in Wismar fällt aus.