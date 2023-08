Kriminalität Katalysatoren-Diebstähle in Schwerin immer noch aktuell Von Konstantin Pavel | 18.08.2023, 16:51 Uhr Katalysatoren sind ein begehrtes Bauteil, denn sie enthalten oft wertvolle Metalle. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down

In den vergangenen Tagen kam es erneut zu Diebstählen von Katalysatoren in Schwerin. Das Thema ist nicht neu, wie ein Blick in die letzten Jahre zeigt.