Etwa 30 Läden in der Schweriner Altstadt akzeptieren Kartenzahlung nicht. Symbolfoto: Robin Matthias Twardy up-down up-down Logo NEO Gastronomie Schwerin Kartenzahlung beim Imbiss: Zu teuer für die Betreiber? Von Robin Matthias Twardy, Julia Nörenberg | 20.10.2022, 18:50 Uhr

Viele Imbisse in der Altstadt bieten keine Kartenzahlung an. Was sind die Gründe dafür und wie hoch sind die Gebühren für die Kartenzahlung?