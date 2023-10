Allein durch die Beschädigung und den Diebstahl von Stromkabeln haben in Schwerin am Wochenende unbekannte Täter einen hohen Schaden verursacht. Der wird von der Polizei derzeit auf 35.000 Euro geschätzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Szene der Tat war eine Baustelle in der Speicherstraße, die sechs Mehrfamilienhäuser umfasst. Gewaltsam öffneten der oder die Täter zunächst den Bauzaun, der das Gelände vor Unbefugten sichern sollte, berichtet Juliane Zgonine, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Schwerin. Anschließend brachen sie den Baustromkasten auf.

Schadenshöhe der Folgeschäden steht noch nicht fest

Das rund 500 Meter lange Kabel, das drei der sechs Häuser mit Strom versorgte, wurde anschließend mehrfach durchtrennt, ein Teil davon entwendet. Durch die Abtrennung der Stromzufuhr fielen wiederum mehrere Pumpen aus. So kam es zu Wasserschäden in den Neubauten. Die Folgeschäden sind derzeit noch nicht abschätzbar und werden im Laufe der Ermittlungen beziffert, so die Polizeisprecherin.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Wochenende vom 7. und 8. Oktober auffällige Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle in der Speicherstraße gesehen haben. Hinweise können telefonisch unter der Nummer 03835 5180-2224 oder -1560, über polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.