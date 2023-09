An der Haltestelle Lübecker Straße in der Weststadt wurde am Mittwochmittag, 27. September, ein elfjähriger Junge von einer Autofahrerin erfasst und stürzte. Das Kind war auf dem Nachhauseweg von der Schule und wollte laut ersten Erkenntnissen noch rechtzeitig die Straßenbahn erreichen, berichtet Rainer Autzen, Pressesprecher der Polizeiinspektion Schwerin. In der Eile wurde von dem Jungen mutmaßlich die rote Fußgängerampel missachtet.

Der elfjährige Junge wurde vom Auto einer 59-jährigen Fahrerin erfasst und stütze. Dabei wurde er leicht im Gesicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Polizei bittet um mehr Umsicht an Bus und Bahnhaltestellen

Die Polizei bittet darum, dass Verkehrsteilnehmer vor allem an Bus und Bahnhaltestellen besonders aufmerksam sind. Mit Schulkindern sollte immer gerechnet werden. Autzen weist zudem darauf hin, dass Schulkinder die Gefahren von Autos nicht voll umfassend einschätzen können.