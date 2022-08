Fertig ist das bunte Auto: Die Teilnehmer des Workshops sind stolz auf das Geschaffene. Foto: Piskulski up-down up-down Graffiti-Aktion in Schwerin Jugendliche vom Treff „Deja vu“ freuen sich über Spielmobil Von Christian Koepke | 30.08.2022, 19:34 Uhr

Um aus einem weißen Transporter ein buntes Spielmobil zu machen, legten Jugendliche aus dem Freizeittreff „Deja vu“ in Neu Zippendorf in einem Graffiti-Projekt selbst Hand an.