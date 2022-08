Freuen sich alle auf die Schulzeit: Erstklässler Jonas, seine kleine Schwester und seine Eltern Doreen und Daniel Krätschmann. FOTO: Hannes Henffler up-down up-down Einschulung in Neumühle Endlich Erstklässler: Jonas freut sich auf den Matheunterricht Von Hannes Henffler | 13.08.2022, 17:20 Uhr

In der Neumühler Schule in Schwerin wurden am Sonnabend die neuen Schüler begrüßt.