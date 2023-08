Auf dem Alten Garten in Schwerin, direkt vor dem Schloss, sammelten sich am Donnerstag gleich mehrere Unternehmen, um sich den Schwerinern zu präsentieren. Beim diesjährigen Jobaktionstag sind 29 Firmen dabei. Sie alle suchen neue Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen. Die Listen sind lang. Fast alle Arbeitgeber in und um Schwerin auf dem Alten Garten können mehr als drei offene Stellen in ihrem Unternehmen aufzählen. Sie suchen also händeringend nach tatkräftiger Unterstützung. Wir haben mit den Vertretern der Arbeitgeber vor Ort gesprochen und sie in Mini-Interviews gefragt, was sie ihren Arbeitnehmern bieten.

Freie Stellen bei Ypsomed in Schwerin

Nennen Sie drei Stellenangebote in ihrem Unternehmen - Werkzeugmechaniker (m/w/d)

- Maschinen- und Anlagenführer für Montageanlagen (m/w/d)

- Maschinenbediener für Spritzgießmaschinen (m/w/d) Wie viel verdienen die Mitarbeiter? Stellen, auf die sich auch Quereinsteiger bewerben können, wie beispielsweise der Maschinenbediener für Spritzgießmaschinen starten ab 2650 Brutto. Das Gehalt des Mechanikers hingegen fängt ab 3000 Euro brutto an. Die Gehälter werden aber je nach Qualifikation angepasst und können steigen. Nennen Sie drei Ihrer Benefits, die Sie Ihren Arbeitnehmern bieten - Zuschuss betriebliche Altersversorgung

- Zuschuss zum Sprachlernprogramm Babble

- Jobrad als Leasingbike

Jobs beim Nahverkehr Schwerin

Nennen Sie drei Stellenangebote in ihrem Unternehmen - Omnibusfahrer (m/w/d)

- Straßenbahnfahrer (m/w/d)

- Aushilfe für Fahrradverleih (m/w/d) Wie viel verdienen die Mitarbeiter? Die Gehälter der Straßenbahnfahrer und der Omnibusfahrer starten bei 2900 Euro brutto und können sich nach oben entwickeln. Im Fahrradverleih werden 12,50 Euro die Stunde gezahlt. Nennen Sie drei Ihrer Benefits, die Sie Ihren Arbeitnehmern bieten - Betriebsrente

- Freie Fahrt im gesamten Nahverkehrsnetz des Nahverkehrs Schwerin

- Tarifvertrag

Freie Stellen beim Gollan Recyclingzentrum Schwerin

Nennen Sie drei Stellenangebote in ihrem Unternehmen - Schlosser/Maschinist (m/w/d)

- Mitarbeiter im Vertrieb (m/w/d)

- IT-Supporter (m/w/d) Wie viel verdienen die Mitarbeiter? Gehälter nennen wir nicht. Nennen Sie drei Ihrer Benefits, die Sie Ihren Arbeitnehmern bieten - Jobrad als Leasing

- Freies Wasser und Kaffee

- Großes überregionales Azubiteam und ein großes Netzwerk, in dem sich gegenseitig geholfen wird.

Jobangebote bei der Deutschen Post in Schwerin

Nennen Sie drei Stellenangebote in ihrem Unternehmen - Postbote für Briefe und Pakete (m/w/d)

- Paketzusteller (m/w/d)

- Sortierer und Kommissionierer im Briefzentrum (m/w/d) Wie viel verdienen die Mitarbeiter? - Die Postboten für Briefe und Pakete bekommen zirka 2600 Euro brutto. Die Sortierer im Briefzentrum können auch in Teilzeit arbeiten. Das Gehalt ist variabel, liegt aber bei mehr als 13 Euro pro Stunde. Nennen Sie drei Ihrer Benefits, die Sie Ihren Arbeitnehmern bieten - Günstige Reiseangebote für Mitarbeiter und Familien

- Unterstützung bei der Kinderbetreuung

- Regelmäßige Kochkurse

Jobs bei Block Menü in Zarrentin

Nennen Sie drei Stellenangebote in ihrem Unternehmen - Produktentwickler (m/w/d)

- Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst (m/w/d)

- Lebensmitteltechniker (m/w/d) Wie viel verdienen die Mitarbeiter? Das möchten wir nicht sagen. Das gehört nicht in die Presse. Nennen Sie drei Ihrer Benefits, die Sie Ihren Arbeitnehmern bieten - Kostenlose Verpflegung für Mitarbeiter

- Urlaubs- und Weihnachtsgeld

- Unterstützung für Fitnessstudiobeiträge

Jobs bei atene KOM in Schwerin

Nennen Sie drei Stellenangebote in ihrem Unternehmen - Sachbearbeiter Fördermittelabwicklung (m/w/d)

- Fördermittelberater (m/w/d)

- Sachbearbeiter Bauentwicklung (m/w/d) Wie viel verdienen die Mitarbeiter? Das richtet sich nach der Berufserfahrung. Der Bewerber geht mit einer Gehaltsvorstellung in ein Verhandlungsgespräch. Nennen Sie drei Ihrer Benefits, die Sie Ihren Arbeitnehmern bieten - Homeoffice

- 4-Tage-Woche

- Obstkorb

Freie Stellen bei Randstad in Schwerin

Nennen Sie drei Stellenangebote in ihrem Unternehmen - Kundenbetreuer (m/w/d)

- Mitarbeiter im kaufmännischem Bereich (m/w/d)

- Mitarbeiter im gewerblichen Bereich (m/w/d) Wie viel verdienen die Mitarbeiter? Das ist schwer zu sagen, weil es den Mitarbeitern freisteht, ob sie in Teil- oder Vollzeit arbeiten. Die Gehälter liegen zwischen mindestens 13,50 Euro brutto die Stunde für Lager und Transportmitarbeiter bis mindestens 20 Euro pro Stunde für Pflegefachkräfte. Nennen Sie drei Ihrer Benefits, die Sie Ihren Arbeitnehmern bieten - Kostenfreies E-Bike

- Urlaubs- und Weihnachtsgeld

- Finanzielle Zuschüsse für Sport

Arbeiten bei den Stadtwerken Schwerin und der WAG

Nennen Sie drei Stellenangebote in ihrem Unternehmen - Ingenieur Leittechnik bei den Stadtwerken (m/w/d)

- Ingenieur Instandhaltung, Planung, Bau bei der WAG (m/w/d)

- Sachbearbeiter Auftragsabrechnung und Betriebswirtschaft bei den Stadtwerken (m/w/d) Wie viel verdienen die Mitarbeiter? Das möchten wir nicht sagen. Das hängt von der Qualifikation ab. Nennen Sie drei Ihrer Benefits, die Sie Ihren Arbeitnehmern bieten - Gleitzeitsystem

- Sonderzahlung wie ein 13 Gehalt

- 30 Tage Urlaub und auch Silvester und Heiligabend frei

Freie Stellen bei TecMed Deutschland in Schwerin

Nennen Sie drei Stellenangebote in ihrem Unternehmen - Prozessingenieur (m/w/d)

- Leiter IT (m/w/d)

- Produktionsleiter (m/w/d) Wie viel verdienen die Mitarbeiter? Wir nennen keine Zahlen. Nennen Sie drei Ihrer Benefits, die Sie Ihren Arbeitnehmern bieten - Die einmalige Chance etwas aufzubauen

- Großen Gestaltungsspielraum, um sich einzubringen

- Benefit-Wunschliste kann mitgebracht werden

Jobangebote bei DVZ

Nennen Sie drei Stellenangebote in ihrem Unternehmen - Systemadministrator (m/w/d)

- Projektleiter im IT- und Digitalisierungsumfeld (m/w/d)

- Volljurist (m/w/d) Wie viel verdienen die Mitarbeiter Wir zahlen nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Das richtet sich dann nach den Qualifikationen. Ein Systemadministrator verdient etwa ab 3400 Euro brutto, der Projektleiter fängt bei rund 3800 Euro an und der Volljurist bei rund 5500 Euro. Die Gehälter erhöhen sich regelmäßig. Nennen Sie drei Ihrer Benefits, die Sie Ihren Arbeitnehmern bieten - Etwas Relevantes für die Gesellschaft tun zu können

- Hybrides Arbeiten

- Förderung bei Weiterbildungen

Der Jobaktionstag findet jedes Jahr statt. Noch vor wenigen Jahren war die Jobbörse bekannt unter dem Namen Pendleraktionstag. Die nächste Gelegenheit für Jobeinsteiger und Schüler, sich über freie Stellen zu informieren, bietet der SVZ-Lehrstellentag, der am 14. September um 14 Uhr in der Sport- und Kongresshalle Schwerin stattfindet.