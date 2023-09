Venezianische Tage Schwerin Jetzt doch: Venezianische Gondel legt in Schwerin an Von Marco Dittmer | 11.09.2023, 15:16 Uhr An den venezianischen Tagen Ende September können Besucher auf einer originalen venezianischen Gondel fahren. Grafik: dpa/Schroeter up-down up-down

In knapp zwei Wochen feiern die venezianischen Tage in Schwerin Premiere. Hunderte Masken und Kostüme sollen dann Schwerin in ein Venedig des Nordens verwandeln. Nun steht fest: Auf dem Burgsee können Besucher in eine Venedig-Gondel steigen.