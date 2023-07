Samstagvormittag ist der Strand noch nicht so gefüllt, später sollen sie die Plätze vor der Bühne noch füllen. Das große Bühnenzelt ist noch bis Sonntagabend am Strand. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Stadtwerke Schwerin Insel- und Strandfest in Schwerin startet zum 14. Mal in Zippendorf Von Martina Schwenk | 01.07.2023, 18:02 Uhr

Ganz mitspielen will das Wetter beim Insel- und Strandfest in Zippendorf zwar nicht. Aber davon lassen sich die Besucher in Schwerin nicht die Laune verderben.