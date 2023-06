In Schwerin wurden zwei Frauen bei einem Unfall verletzt. Foto: Konstantin Pavel/Archiv up-down up-down Schwerin Auto rollt weg und verletzt Fußgänger, davon eine Frau lebensgefährlich Von Haley Hintz | 28.06.2023, 05:35 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Montag an der Neumühler Straße in Schwerin-Neumühle. Eine Frau wurde dabei lebensgefährlich, eine andere leicht verletzt