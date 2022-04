Die beiden Meerschweinchen hatten Glück: Eine Schülergruppe fand die ausgesetzten Tiere beim Frühjahrsputz im Wald beim Fernsehturm. FOTO: Theresia Erdmann Meerschweinchen im Wald gefunden Wer Tiere aussetzt, kann sich strafbar machen Meinung – Sarah Heider | 11.04.2022, 16:38 Uhr

Nur durch Zufall fand eine Schülergruppe in der vergangenen Woche zwei Meerschweinchen, die in einem Karton im Wald am Fernsehturm zurückgelassen wurden.