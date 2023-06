In Schwerin wurde ein Fußgänger verletzt. Symbolfoto: Imago/Maximilian Koch/Archiv up-down up-down Schwerin Ein Fußgänger wurde angefahren und schwer verletzt Von Haley Hintz | 20.06.2023, 13:24 Uhr

In Schwerin wurde am Montag ein Jugendlicher bei einem Unfall in Schwerin schwer verletzt.