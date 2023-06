Die Stadtteil-Volkshochschule im Campus am Turm lädt zu einem Theaterprojekt ein. Foto: Martina Schwenk/Archiv up-down up-down Schwerin Volkshochschule startet in den Sommerferien ein Theaterprojekt Von Haley Hintz | 23.06.2023, 08:22 Uhr

In den Sommerferien startet die Volkshochschule an der Stadtteil-Volkshochschule im Campus am Turm das Theaterprojekt „Odyssee“.