Schwerin Frau stiehlt Defibrillator aus einer Klinik Von Haley Hintz | 14.08.2023, 12:52 Uhr In Schwerin stahl eine Frau einen Defibrillator.

Am Sonntag fiel eine Frau in einem Zug auf. Sie besaß keine Fahrkarte, gab ihre Daten nicht an und hatte einen gestohlenen Defibrillator dabei.