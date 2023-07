In Schwerin-Ostorf wird die Fahrbahn erneuert. Archivfoto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv up-down up-down Schwerin In der Hagenower Chaussee kommt es zu Bauarbeiten Von Haley Hintz | 14.07.2023, 09:47 Uhr

In Schwerin werden Arbeiten an der Fahrbahn und den Neubau eines Geh- und Radweges entlang der Hagenower Chaussee in Schwerin durchgeführt.