Geschätzte 370 Tonnen Hundekot jährlich auf Schwerins Straßen Von Max Holz | 23.02.2023, 14:36 Uhr

Hundekot ist in Schwerin für viele ein leidiges Thema. Besonders in der Altstadt wimmelt es nur so von Hundehaufen. Was tut die Stadt eigentlich dagegen und wo steht der Hundehalter selbst in der Pflicht?