Schwerin Unbekannte entwenden Katalysatoren von abgestellten Wagen Von Haley Hintz | 17.08.2023, 06:04 Uhr In Schwerin kam es zum Diebstahl von Katalysatoren. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archiv up-down up-down

In den vergangenen Tagen kam es in Schwerin zum Diebstahl von Katalysatoren an abgestellten Autos. Die Polizei sucht nach Zeugen.