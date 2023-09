Schwerin Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Geschäft in der Martinstraße Von Haley Hintz | 04.09.2023, 09:17 Uhr In Schwerin kam es zu einem Einbruch. Symbolfoto: Imago/Michael Bihlmayer/Archiv up-down up-down

In der Nacht vom 1. zum 2. September kam es kurz vor Mitternacht in der Altstadt zu einem Einbruch. Dabei war ein Geschäft für An- und Verkauf in der Martinstraße betroffen.