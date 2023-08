Schwerin Auf dem Großen Dreesch brennt erneut ein Carport Von Haley Hintz | 08.08.2023, 06:48 Uhr In Schwerin kam es erneut zum Brand in einem Carport. Archivfoto: Martin Dziadek/Imago-Images/Archiv up-down up-down

In Schwerin kam es am Dienstagmorgen zum Brand einer Carportanlage im Stadtteil Großer Dreesch. Bereits am Montag war es zu einem Feuer gekommen.