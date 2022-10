Im Halloween Horror Haus in Lankow erschrecken Squid-Game-Darsteller die Besucher. Foto: Ramba Zamba up-down up-down Reformationstag und Halloween Grusel, Kultur und milder Herbstanfang am Wochenende in Schwerin Von Marco Dittmer | 27.10.2022, 13:46 Uhr

Reformationstag plus zwei Ferientage: Die bevorstehenden Tage bieten viel Freizeit. Ein guter Zeitpunkt, um in den Veranstaltungskalender zu schauen. Dieser zeigt: Vor allem am Sonnabend gibt es in Schwerin viel zu erleben.