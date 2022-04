Öffentliche Osterfeuer gibt es in Schwerin in diesem Jahr nicht (Symbolbild). FOTO: dpa/BORIS ROESSLER Festwochenende Osterfeuer in Schwerin lodern nur im privaten Kreis Von Maren Ramünke-Hoefer | 13.04.2022, 18:10 Uhr

Wer am kommenden Wochenende in der Stadt ein so genanntes Brauchtumsfeuer entzünden möchte, der muss das beim Ordnungsamt anmelden. Das haben manche Schweriner getan, aber öffentlich ist keines dieser Osterfeuer.