In Schwerin findet das Hofflohmarktfestival zum zweiten Mal in diesem Jahr in der Schelf- und Werdervorstadt statt. Interessierte sind am 2. September, 10 bis 16 Uhr, willkommen.

Lesen Sie auch Flohmärkte in Schwerin Anmeldungen für Flohmarkt-Festival in der Schelfstadt gestartet

Es werden insgesamt 68 Höfe das Festival mitgestalten. Im Jahr 2022 hatten 48 und im ersten Jahr 17 Hofgemeinschaften teilgenommen. Weitere Infos unter www.hofflohmarktfestivalschwerin.de