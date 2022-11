In der Schelfkirche gibt der Schweriner Polizeichor am Sonntag ein Adventskonzert. Foto: dpa/Bernd Wüstneck up-down up-down Advent in Schwerin Konzerte und Basare eröffnen in Schwerin die Adventszeit Von Bert Schüttpelz | 24.11.2022, 18:41 Uhr

Der Polizeichor tritt am Sonntag in der Schelfkirche auf, Musikkabarett mit einer Harfe gibt es in Medewege und einen Adventsbasar in Krebsförden.