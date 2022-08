Im Innenhof des Schlosses erinnern am Mittwoch Zeitzeugen und Politiker mit einem Film und Gesprächen an Lichtenhagen. FOTO: Bert Schüttpelz up-down up-down Sonnenblumenhaus Rostock Zeitzeugen und Politiker erinnern mit Doku an Lichtenhagen Von Bert Schüttpelz | 23.08.2022, 17:38 Uhr

Am 30. Jahrestag der ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Rostock wird am Mittwoch im Schlossinnenhof eine Doku gezeigt. Politiker sprechen mit Zeitzeugen.