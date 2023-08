In Schwerin hat der Eigenbetrieb Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen den Leinenzwang für Hunde ausgeschildert.

In diesen Gebieten müssen Hunde an die Leine

Die Hundeverordnung regelt laut einer Mitteilung der Landeshauptstadt Schwerin das Führen der Hunde im öffentlichen Raum. Für die Innenstadt und Naherholungsbereiche gilt in der Regel Leinenzwang.

So sind die Stadtteile Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt sowie Schelfstadt, Ostdorf und Zippendorf Gebiete, in denen Hunde generell angeleint sein müssen.

Auch an den Seen müssen Hunde angeleint werden

Auch auf Spazierwegen rund um den Ziegelinnensee, Ostorfer See und Lankower See müssen die vierbeinigen Begleiter an die Leine. Alle Infos für Hundehalter sind auch auf dem Stadtportal zu finden unter www.schwerin.de/hunde.

Lesen Sie auch Guten Morgen Gedanken des vierbeinigen Praktikanten

Nun wurde durch den Eigenbetrieb Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin der Leinenzwang ausgeschildert. Insgesamt 15 Schilder sind am Pfaffenteich, Ziegelinnensee, Franzosenweg und Faulen See angebracht worden. Das Fehlen eines Hinweisschildes an anderen Stellen bedeute allerdings nicht, dass dort Hunde ohne Leine geführt werden dürfen.

Auch im Wald müssen Hunde an die Leine

„Auch in städtischen Waldgebieten sind Hunde ausnahmslos an der Leine zu führen. Dies ist nicht in der örtlichen Hundeverordnung, sondern im Landeswaldgesetz geregelt“, erklärt Ordnungsdezernent Silvio Horn.

Aus Vogelschutzgründen müssen Hunde auch im Landschaftsschutzgebiet Schweriner Innensee und Ziegelaußensee angeleint werden. Im Stadtgebiet gibt es sechs ausgewiesene Hundeauslaufflächen, auf denen Hundehalter mit ihren Tieren ohne Leine spielen können.