Schwerin Kameraden löschen brennenden Heuballen in der Stadt Von Haley Hintz | 09.08.2023, 06:46 Uhr In Schwerin brannte ein Heuballen. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa/Archiv up-down up-down

Am 9. August wurde der Polizei gemeldet, dass in der Johannes-Gillhoff-Straße in Schwerin ein Heuballen brennt.