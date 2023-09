Der Polizei in Hagenow wurden drei Jugendliche mit pistolenähnlichen Gegenständen gemeldet.

Bei der Überprüfung des Sachverhalts am Donnerstag in der Robert-Stock-Straße stellte sich laut Polizeimitteilung heraus, dass es sich dabei um Spielzeugpistolen handelte. Die drei 15-Jährigen wurden über den Umgang mit derartigen Gegenständen in der Öffentlichkeit belehrt.