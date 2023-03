Die kleine Elise probiert schon mal eine typische Kopfbedeckung der taiwanischen Frauen aus. Foto: Gerda Jansen up-down up-down Alt Meteln In der Pfarrscheune wurde der Weltgebetstag gefeiert Von Gerda Jansen | 05.03.2023, 12:52 Uhr

Frauen aus Taiwan haben in diesem Jahr den Weltgebetstag vorbereitet. In Alt Meteln fand ein Gottesdienst in der Pfarrscheune statt.