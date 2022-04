Chor und Orchester: In der Paulskirche in Schwerin wurde die Johannes-Passion aufgeführt. FOTO: Christian Koepke Kultur in Schwerin Johannes-Passion erklingt zum Abschluss der Tage Alter Musik Von Christian Koepke | 10.04.2022, 18:09 Uhr

In der Paulskirche in Schwerin wurde am Sonntag die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach aufgeführt. Das Konzert bildete den Abschluss der Tage Alter Musik.