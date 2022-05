Die Schweriner Traditionsfleischerei kehrt mit dem Lange-Grill zurück an den Marienplatz. FOTO: Marco Dittmer Neueröffnungen am Marienplatz Schwerin Traditionsfleischerei Lange kehrt zurück, Woolworth kommt Von Marco Dittmer | 09.05.2022, 17:04 Uhr

In der Marienplatzgalerie wechseln die Geschäfte. Die Fleischerei Lange eröffnet einen Grill. Der Einrichter Depot startet seinen finalen Ausverkauf und ein bekanntes Warenhaus kündigt eine Filiale in Schwerin an.