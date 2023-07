Im August wird in der Freilichtbühne Schwerin Filmmusik präsentiert. Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa/Archiv up-down up-down Schwerin In der Freilichtbühne wird Filmmusik gespielt Von Haley Hintz | 14.07.2023, 12:50 Uhr

Beim Open-Air-Sommer 2023 wird in der Freilichtbühne Schwerin „The Music of Hans Zimmer and others – A Celebration of Film Music“! gespielt.