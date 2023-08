Suche nach Brandstifter Immer wieder Brände in Schwerin – Polizei bildet Spezialgruppe Von Marco Dittmer | 07.08.2023, 17:14 Uhr Die Schweriner Polizei hat eine Ermittlungsgruppe für die Aufklärung zahlreicher Brände eingesetzt. Foto: Pia Dömpke up-down up-down

Laut SVZ-Informationen arbeitet ein Team bei der Polizei an der Aufklärung der Feuer. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Bränden in Schwerin. In vielen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.