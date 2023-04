Seit Jahren betreuen Uwe und Inge Klaut den Amphibienschutzzaun an der Schweriner Babenkoppel ehrenamtlich. Foto: Manuela Heberer up-down up-down Trockenheit wird zum Problem Immer weniger Kröten wandern in und um Schwerin Von Nadja Hoffmann | 24.04.2023, 15:18 Uhr

Die Krötenzäune, wie zum Beispiel an der Schweriner Babenkoppel und in Banzkow, wurden schon abgebaut. Die Tierzählungen sind so gut wie abgeschlossen. Die trockenen Sommer haben wohl Spuren hinterlassen, denn es werden immer weniger Tiere gezählt.