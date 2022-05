Im Vitanas Senioren Centrum am Schlossgarten gibt es knapp 120 stationäre Pflegeplätze. FOTO: Christian Koepke Vitanas-Heim in Schwerin Preiserhöhung sorgt für Ärger Von Christian Koepke | 06.05.2022, 18:55 Uhr

Im Vitanas-Pflegeheim am Schlossgarten in Schwerin wurden die Eigenanteile der Bewohner an den Kosten deutlich erhöht. Die Empörung ist groß.