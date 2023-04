Auf dem Weg durch die Innenstadt nutzen Radfahrer schon jetzt gerne die Mecklenburgstraße. Foto: Hannes Henffler up-down up-down Politische Debatte Auch im Sommer mit dem Rad durch die Schweriner Fußgängerzone fahren? Von Christian Koepke | 26.04.2023, 17:37 Uhr

Um Radlern die Tour durch die Innenstadt zu erleichtern, will die Verwaltung in diesem Jahr das Sommerfahrverbot in der Mecklenburgstraße aufheben. Im Hauptausschuss der Stadtvertretung fand der Vorschlag eine knappe Mehrheit.