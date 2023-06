Im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz kam es zu einem Brand. Symbolfoto: Fabian Geier/imago-images/Archiv up-down up-down Schwerin Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus Von Haley Hintz | 28.06.2023, 07:12 Uhr

Am Dienstag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.