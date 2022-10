Matthias Kunze sitzt an seinem Lieblingsinstrument, einem Steinway-Flügel, der auch automatisch spielen kann. Seine Mutter Kerstin programmiert ihn. Foto: Bert Schüttpelz up-down up-down Piano-Haus Kunze wird 30 Matthias Kunze will Einkaufen in Schwerin zum Erlebnis machen Von Bert Schüttpelz | 11.10.2022, 18:40 Uhr

Vor 30 Jahren gründete sein Vater die Firma, heute leitet Matthias Kunze junior das Piano-Haus. In dem neuen Geschäft in der Puschkinstraße will der Klavierbauer Kunden etwas bieten, was sie beim Online-Shoppen nicht bekommen.