Polizei sucht Zeugen Zwei Männer liefern sich illegales Autorennen Von Christian Koepke | 25.07.2022, 17:56 Uhr

Mit ihren schwarzen Wagen waren zwei Männer am Freitagabend in der Hamburger Allee und Am Grünen Tal unterwegs - laut Polizei „rücksichtslos“ und mit „nicht angepasster Geschwindigkeit“.