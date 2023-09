Wer Ideen für das Wochenende in Schwerin sucht, hat die Qual der Wahl. Der Veranstaltungskalender ist prall gefüllt. Wir haben für Sie eine Auswahl zusammengestellt.

Honky Tonk Festival kehrt zurück in Schweriner Lokale, Bars und Clubs

Am Freitag, 29. September heißt es nach langer Pause wieder: Let‘s Honky Tonk. Sechs verschiedene Bands treten in sechs Lokalitäten in Schwerin auf. Gäste können mit ihrem Ticket, oder besser ihrem Eintrittsbändchen, von Konzert zu Konzert wandern.

Mehr Informationen: Honky Tonk Festival in Schwerin 2023: Welche Bands wo und wann spielen größer als Größer als Zeichen Alex Nikols (Modern Country): Bla Bla Pub, Arsenalstraße 14, 21 bis 1 Uhr

Latino Total (Lateinamerikanische Hits): Brunnenhof Schweriner Höfe, Marienplatz 1 bis 2, 20 bis 0 Uhr

Bad Penny (Folk Rock): Capitol, Wismarsche Straße 128, 22.30 bis 1 Uhr

MS Friedrich (Songs der Popmusikgeschichte): KostBar, Puschkinstraße 42, 19 bis 23 Uhr

Four Roses (Finest Rock and Ballads): M8, Mecklenburgstraße 8, 21 bis 1 Uhr

Jackbeat (Hits der 60er): Scotsman Pub, Mecklenburgstraße 15, 21 bis 1 Uhr

Karten gibt es bei der Schwerin-Tourist-Info, im SVZ Kunden-Center, im VR-Bank Regionalzentrum und in allen beteiligten Lokalen. An der Abendkasse kostet das Bändchen 20 Euro.

Jazznacht, Guitarrenkonzert oder Musiktheater

In der Musik-und Kunstschule Ataraxia, Arsenalstraße 8, wird derweil am Freitag, 19 Uhr, zur Schweriner Jazznacht geladen. Erwartet wird das Trio Richie Beirach, Tilman Oberbeck und Tobias Frohnhöfer mit ihrem Programm „Heavy Burning Swing“. Karten gibt es an der Abendkasse für 24 Euro, Schüler und Studenten zahlen 16 Euro.

Ein Gitarren-Konzert von Stefan Grasse steht am Freitag für 20 Uhr auf dem Programm des Soziokulturellen Zentrums „Der Speicher“, Röntgenstraße 22, Eingang Schelfstraße. Tickets für 17,60 Euro gibt es online unter speicher-schwerin.reservix.de.

Stefan Grasse gab bis 2021 mehr als 3000 Konzerte in Europa, Australien, Argentinien, China, Türkei und den USA. Foto: Maria Bayer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wer lieber Musiktheater mag: Im Werk3 feiert „Georg Kreisler: Heute Abend: Lola Blau“ Premiere. Noch sind Restkarten vorhanden. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr in der Friedrichstraße 11. Eine zweite Vorstellung folgt direkt am Sonntag, 1. Oktober, 18 Uhr. Karten gibt es im KlangWert, Friedrichstraße 11 und in der Schwerin-Info, Am Markt.

Jubiläumsfeier im Schlosspark-Center

Das Schlosspark-Center feiert derzeit seinen 25. Geburtstag. Im Programm der Jubiläumswoche steht am Samstag etwa ein Kinderfest auf dem Parkdeck des Schlosspark-Centers ab 11 Uhr. Zudem wird der Samstag im Center von 12 bis 18 Uhr zum Prinzessinnen- und Superheldentag. Wer will, darf verkleidet kommen. Des Weiteren lockt um 12 Uhr eine vertikale Modenschau, bei der sich Models an einer Wand entlang abseilen.

Weitere Konzerte am Samstag mit Dagefoer, Nobody Knows und Johnny Carwash

Am Samstagabend tritt die Band Dagefoer um 20 Uhr im Werk3 auf. Karten gibt es im KlangWert und in der Schwerin-Info.

Um 21 Uhr tritt im Schweriner Speicher die Band Nobody Knows auf. Karten gibt es in der Tourist-Information, beim Ticketservice der Sport- und Kongresshalle, Wittenburger Straße 118 oder online unter speicher-schwerin.reservix.de.

Nobody Knows gründete sich ursprünglich 2001 als Schülerband. Am 30. September spielt das Quartett im Speicher in Schwerin. Foto: Nobody Knows Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ebenfalls um 21 Uhr startet im Koplex, Pfaffenstraße 4, das Konzert von Johnnie Carwash. Unterstützung für das Indie-Trie aus dem französischen Lyon gibt es von der erst 2020 gegründeten Band M6Teens aus Schwerin und Rostock.

Star Wars und Straßenkunstfestival in Schwerin

Der Sonntag, 1. Oktober, ist der finale Tag der Jubiläumswoche im Schlosspark-Center. Zu dem Anlass kommen Helden Star Wars von 13 bis 18 Uhr in das Center. Gleichzeitig gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag – nicht nur im Schlosspark-Center.

In der Altstadt beginnt um 12 Uhr das „Straßenkultur MV“ Straßenkunstfestival. Besucher erwartet Varieté, Feuershow, besondere Jonglagen, Akrobatik, wandelnde Waldwesen und mehr. Erwartet werden drei professionelle Straßenkunstshows aus dem Bereich Artistik, Theater und Komik, die auf dem altstädtischen Marktplatz und beim Kreuzungsbereich Schloßstraße Ecke Mecklenburgstraße auftreten.

Außerdem gibt es zwei wandelnde Walking-Acts, die immer zur vollen Stunde auftreten. Ihre Route führt über den Markt, die Schmiedestraße, Mecklenburgstraße, Schloßstraße, Buschstraße und wieder zurück Richtung Markt.

Reihe „Das klingende Gut“ bringt Musik aus Brasilien nach Schwerin

Mit Saudades do Brasil kommen brasilianische Klänge in das Gutshaus Carlshöhe, Carlshöhe 14. Auf der Bühne stehen das Ensemble Vida und die Band Almas do Mundo. Das Konzert startet um 18 Uhr. Wegen begrenzter Platzzahl wird um eine Voranmeldung gebeten unter der Nummer 0170 680 82 30 oder unter klingendes-gut.com. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.