Seit dem 14. Juni 2023 können junge Menschen den Kulturpass nutzen. Foto: Konstantin Pavel up-down up-down Konzerte, Bücher, Musical Holpriger Start für den Kulturpass in Schwerin Von Konstantin Pavel | 14.06.2023, 16:04 Uhr

200 Euro vom Bund, auszugeben für vielfältige Kulturangebote: Am 14. Juni startet der „Kulturpass“. So sieht das Angebot in Schwerin aus.