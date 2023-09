Neue Parkgebührenordnung Höhere Kosten für Parkplätze in Schwerin: Beschluss fällt im November Von Martina Schwenk | 27.09.2023, 15:47 Uhr Parken soll in Schwerin ab 2024 teurer werden. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa up-down up-down

Die teureren Preise für das Parken in Schwerin rücken näher. 2024 tritt die neue Parkgebührenordnung in Kraft. Oder kann die Steigerung durch die Stadtvertretung noch abgesagt werden? Was das Kippen bedeuten würde.