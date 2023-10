Ab nächster Woche führt die Stadt Schwerin in verschiedenen Bereichen Bauarbeiten durch. Dieses Mal sind weniger die Autofahrer, sondern die Fußgänger und Radfahrer betroffen.

Der Radweg ab Greifswalder Straße wird verlängert

Die Landeshauptstadt Schwerin verlängert den vorhandenen Radweg von der Greifswalder Straße aus Richtung Süden: Neu gebaut wird ein Radweg zwischen Lärmschutzwall und Wohnbebauung Lankow-Mühlenberg bis zur Anbindung an den bestehenden Weg in Richtung der Unterführung unter der Ostumfahrung. Die Arbeiten werden in der letzten Oktoberwoche beginnen und bis zum Jahresende abgeschlossen sein, heißt es von der Stadt Schwerin.

Der derzeit auf der Trasse des künftigen Radweges verlaufende Pfad wird während der Bauzeit nicht nutzbar sein. Für Radfahrer wird daher eine Umleitung über die Barther Straße ausgeschildert. Die Bauarbeiten führt die Rumpf Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Rampe aus. Die Baukosten würden sich laut Stadt auf 480.000 Euro belaufen.

Gehwegreparaturen in der Rudolf-Breitscheid-Straße

Die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin führt in der Zeit vom 16. Oktober bis voraussichtlich 27. November Reparaturarbeiten am Gehweg in der Rudolf-Breitscheid-Straße, im Abschnitt zwischen Mozartstraße und Jungfernstieg, durch. In diesem Zusammenhang werden von den Stadtwerken Schwerin Glasfaserkabel verlegt. Die Bauarbeiten finden in zwei Abschnitten statt und der Gehweg wird streckenweise voll gesperrt. Fußgänger werden auf den Gehweg der anderen Straßenseite geleitet. Im Bereich der Baustelle werden Halteverbote aufgestellt.

Während der Bauausführungen kommt es zu Einschränkungen in der Erreichbarkeit der Grundstücke. Die Stadt kündigt an, die Verkehrsführung den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Die Zufahrt für Rettungsdienste wird gewährleistet.