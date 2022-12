Frühstücksbrötchen auch an den Weihnachtseiertagen: Manche Bäcker öffnen ihre Türen. Symbolfoto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa up-down up-down Weihnachten 2022 Hier gibt es zu den Feiertagen in Schwerin frische Brötchen Von Martina Schwenk | 21.12.2022, 10:52 Uhr

Für manche gehören die Frühstücksbrötchen am Wochenende oder an Feiertagen dazu. Aber welche Bäcker haben über die Weihnachtsfeiertage in Schwerin und Umgebung offen?