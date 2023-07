Nur wenige Gaststätten und Imbisse in Schwerin bieten auch nach 22 Uhr noch warmes Essen an – besonders unter der Woche. Symbolfoto: Mika Baumeister/Unsplash up-down up-down Gastronomie Hier gibt es auch nach 22 Uhr noch warmes Essen in Schwerin Von Konstantin Pavel | 27.07.2023, 18:53 Uhr

Wer später am Abend in der Landeshauptstadt unterwegs ist, findet nur an wenigen Orten noch etwas zu essen. Welche das sind und warum viele Gastronomen schon früher schließen, haben wir gefragt.